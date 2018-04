Vinitaly,128mila visitatori da 143 Paesi

MON

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Il 52/o Vinitaly chiude oggi a Verona registrando complessivamente 128mila presenze da 143 Paesi, in linea con l'edizione precedente ma aumentando, sottolinea Veronafiere, ''la qualità e il numero dei buyer esteri accreditati che quest'anno registrano un significativo +6% per un totale di 32mila presenze''. In particolare, sono in crescita percentuale rispetto al 2017 gli operatori da Usa (+11%), Cina (+34%), Nord Europa - Svezia, Finlandia, Norvegia e Danimarca (+17%) -, Paesi Bassi (+15%), Polonia (+27%) e triplicati da Israele. A Veronafiere per quattro giorni presenti oltre 4.380 aziende espositrici (130 in più dello scorso anno) da 36 Paesi. A Vinitaly and the City quasi 60 mila appassionati e wine lover tra Verona e Bardolino, Valeggio sul Mincio e Soave. ''Vinitaly 2018 ha confermato la vocazione di rassegna dedicata al business e alla promozione del mondo vitivinicolo" commenta il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese.