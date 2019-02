Vicenza 20/a rassegna 'Pescare Show'

GM

(ANSA) - VICENZA, 23 FEB - Ha aperto i battenti in Fiera a Vicenza "Pescare Show", il Salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto, che propone le anteprime dei top brand nazionali ed esteri, dimostrazioni e incontri di formazione. L'evento, organizzato da Italian Exhibition Group Spa e aperto sino a lunedì 25 febbraio, è un appuntamento unico in Italia, che per l'edizione 2019 prevede un'area allargata e un maggior spazio espositivo: la 20/a edizione presenta novità che hanno come obiettivo quello di guidare il visitatore alla prova e all'acquisto di attrezzature per la pesca sportiva, componenti, accessori e abbigliamento tecnico. Il tutto in una cornice sempre più internazionale grazie all'incoming di buyer e ospiti dall'estero. Rinnovata e ampliata l'area dedicata alla nautica, che presenterà alcune delle più spettacolari novità in tema di motori e imbarcazioni da diporto.