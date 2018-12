La Regione Veneto ha dichiarato la fase operativa di «Attenzione» domani e dopodomani, in base alle previsioni meteorologiche, che annunciano venti settentrionali forti o molto forti in quota, con condizioni di foehn in molte valli e localmente sulla fascia pedemontana.

La prescrizione è stata emessa per garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile. Al momento non è attivata la sala operativa di Coordinamento Regionale in Emergenza (Corem); è in ogni caso attivo il servizio di reperibilità al Numero Verde 800 990 009 per la segnalazione di situazioni di emergenza.