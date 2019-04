Venezia, 'Blu flag' crocieristica verde

BCN-BUO

(ANSA) - VENEZIA, 3 APR - Il Comune di Venezia, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale - Porti di Venezia e di Chioggia e 38 compagnie di navigazione, in collaborazione con la Capitaneria di Porto, hanno sottoscritto questa mattina a Venezia l'Accordo volontario "Venice Blue Flag 2019". Con la firma odierna dell'Accordo "Venice Blue Flag 2019", le compagnie di crociera si sono impegnate a far funzionare i motori principali e ausiliari delle loro navi con combustibile per uso marittimo con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 % in massa e questo non solo all'ormeggio, ma anche durante la navigazione e le fasi di manovra all'interno dell'area portuale di Venezia. Stesso impegno anche per i rimorchiatori durante le operazioni legate al transito delle navi. Le compagnie di navigazione firmatarie accettano che sia comunicato periodicamente all'Autorità di Sistema portuale di Venezia e al Comune la conformità dei controlli effettuati dalla Capitaneria di Porto. (ANSA).