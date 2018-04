Veneto: Pil 2017 a +1,7%, prosegue 2018

GM

(ANSA) - VENEZIA, 20 APR - Il Pil veneto nel 2017 è stimato in crescita dell'1,7%, un tasso leggermente superiore alla media nazionale dell'1,5%. Lo riporta il Bollettino socio-economico regionale, in base all'elaborazione dell'Ufficio statistico del Veneto su dati Istat La domanda interna si sta muovendo dalla situazione di ristagno degli anni post crisi: i consumi delle famiglie salgono dell'1,5% e per gli investimenti si stima un rialzo del 3,7%. Il risultato del 2017 - precisa il bollettino - è attribuibile a una buona performance dell'industria veneta, che rimane competitiva e registra un aumento del valore aggiunto del 2,2%, a una buona crescita dei servizi (+1,6%) e alla ripresa del settore edilizio (+2,1%). Nelle previsioni del 2018 la ripresa dovrebbe proseguire con una variazione del +1,7%.