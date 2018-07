Un bilancio semestrale da incubo. Sono 59, infatti, i morti sul lavoro registrati in Veneto, 16 in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Una media tragica che parla di 10 decessi al mese nel 2018. Questa la prima proiezione definita nell'ultima indagine condotta dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega di Mestre sulla base dei dati INAIL.

Dall'analisi dei dati, emergono risultati davvero sconfortanti anche a livello nazionale: il Veneto è terzo nella classifica del Paese per numero di decessi in occasione di lavoro con 38 vittime dopo Lombardia (45) ed Emilia Romagna (40). Considerando inoltre gli infortuni mortali avvenuti in itinere (59), la Regione Veneto è seconda dopo la Lombardia. Di questi, 11 gli stranieri deceduti e 7 le donne. Il maggior numero di vittime viene rilevato nella provincia di Venezia con 13 morti, seguita da Treviso e Verona (11), Vicenza (8), Rovigo (6), Padova e Belluno (5).

Osservando invece la situazione degli infortuni mortali verificatisi in occasione di lavoro, a contare più morti è Treviso (9) seguita da Venezia (8), Verona (7), Vicenza (6), Belluno (4), Padova e Rovigo (2). Più della metà dei morti aveva un’età compresa tra i 40 e i 60 anni.