Stava andando in chiesa quando ha notato un sacchetto dai colori vistosi lungo la ciclabile, nella frazione di Marola, a Torri di Quartesolo (Vicenza). Incuriosita, una signora del posto ha sbirciato dentro alla borsetta in plastica scoprendo che all'interno c'erano dei panetti. Insospettita, la donna ha chiamato la polizia locale che, dopo aver appurato che il materiale nel sacchetto altro non era che un chilo di hashish, ne ha disposto il sequestro. Ora sono state avviate le indagini per capire come la sostanza stupefacente possa essere arrivata in quel luogo.