Una 19enne iscritta all'università di Padova è stata ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Sant'Antonio per meningite da meningococco.

La giovane, di Lagnasco (Cuneo), non è in pericolo di vita e le sue condizioni sono in lento miglioramento. I primi sintomi della malattia si sono manifestati il 6 gennaio. La ragazza ha detto di aver trascorso la notte di Capodanno a Venezia a casa di amici, di aver frequentato due aule studio universitarie dal 2 al 4 gennaio e la biblioteca del centro culturale San Gaetano il 4 e il 5 gennaio.

In questi casi, come riporta Il Mattino di Padova, vanno ricercati i contatti stretti dell’ultima settimana, quindi sono stati ricostruiti gli spostamenti della ragazza: è stata nella sua residenza per il periodo natalizio ed è rientrata a Padova il 31/12/2018. Sempre il 31/12/2018 ha frequentato una festa in una casa privata a Venezia e tutti i partecipanti sono stati rintracciati e sottoposti a profilassi. Anche i compagni di stanza e gli amici di Padova sono già stati sottoposti a profilassi. Sono stati sottoposti a profilassi anche il personale dell’ambulanza che l’ha trasportata in Ospedale e gli operatori del Pronto Soccorso che l’ha presa in cura. In tutto si tratta di una ventina di persone. Essendo sospese le lezioni universitarie per il periodo natalizio, non è necessaria alcuna profilassi.

La giovane ha frequentato nei giorni 2-3-4 gennaio le seguenti aule studio: aula Pollaio di via Paolotti, aula studio di Via Japelli. Ha frequentato nei giorni 4-5 gennaio la Biblioteca Centro San Gaetano. I contatti delle aule studio non sono considerati stretti (per molto tempo in ambienti piccoli e chiusi come familiari, compagni di stanza) e non necessitano di profilassi; tuttavia si ritiene opportuno informare l’utenza allo scopo di una sorveglianza sanitaria come previsto dalle Linee guida Ministeriali. Pertanto, per le aule studio non essendo possibile rintracciare tutte le persone che le hanno frequentate, sono stati informati i responsabili ed è stata preparata una lettera da esporre in pubblico in modo da informare l’utenza.