Udinese-Chievo:tensioni nel post partita

(ANSA) - UDINE, 17 FEB - Al termine della partita fra Udinese e Chievo c'è stata tensione a causa di uno scambio di spintoni e un po' di parapiglia, in campo, tra alcuni esponenti delle due squadre, venuti a contatto nella metà campo dell'Udinese. Non è ancora chiaro quale sia stata la scintilla che ha riscaldato gli animi - in una partita decisa da un rigore dato con la Var - né cosa sia esattamente accaduto e chi sia stato coinvolto. Si attende in questo senso una ricostruzione da parte degli staff delle due squadre. La partita era, comunque, una sfida fondamentale per le speranze salvezza di entrambe le squadre.