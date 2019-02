Un automobilista vicentino di 66 anni era finito a processo per rispondere dell’accusa di guida in stato di ebbrezza aggravata. Tre anni fa avrebbe provocato un incidente stradale guidando con un’alcolemia da record, pari a 4,79 grammi per litro di sangue (fu sottoposto ad alcoltest in ospedale), quasi dieci volte oltre il limite consentito: da coma etilico. Il pensionato è stato però assolto, perché non c’era la prova certa che si fosse messo lui al volante. Era stato infatti identificato parecchio tempo dopo e l’altro automobilista coinvolto non lo aveva riconosciuto.

Diego Neri