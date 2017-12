Nel turismo il Nord-est continua ad essere la meta preferita sia dai residenti (35,6% del totale presenze nazionali), sia dai non residenti (43,8% del totale presenze estere), con una prevalenza, quindi, della clientela non residente rispetto a quella residente. Lo rileva l’annuario statistico 2017 dell’Istat.

L’aumento delle presenze dei residenti nel 2016 rispetto all’anno precedente (1,7% sul territorio nazionale) si rileva con una particolare accentuazione nel Nord-Est e nel Sud (rispettivamente 3,1% e 3,0%), mentre si evidenzia una leggera flessione delle stesse nel Nord-Ovest e nelle Isole (-0,5 e -1,6%). Le presenze degli stranieri sono in aumento in tutte le ripartizioni, in particolare nel Sud (+9,0%) e nel Nord-Est (+5,3%), ad eccezione per il Centro dove troviamo una lieve diminuzione (-0,3%). La distribuzione delle presenze per regione di destinazione presenta delle notevoli differenze tra italiani e stranieri. I clienti non residenti si concentrano principalmente in cinque regioni: Veneto, Trentino-Alto Adige, Toscana, Lazio e Lombardia, che rappresentano nell’anno 2016 il 69,4% di tutte le presenze straniere in Italia. Le presenze in Veneto dei non residenti, inoltre, rappresentano da sole il 10,9% di tutte le presenze in Italia. La componente nazionale è, invece, meno concentrata: le prime cinque regioni (Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Trentino-Alto Adige e Lombardia) nell’insieme assorbono, infatti, il 51,1% del totale delle presenze dei clienti residenti.