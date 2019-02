Cambia canonica per trovare un po' di quiete e fuggire alle richieste di aiuto pressanti dei migranti: protagonista della vicenda è don Marco Scattolon, parroco di Rustega, piccola frazione di Camposampiero (Padova). «Da un po' di tempo anch’io mi trovo con stanchezze e malesseri vari - afferma dalle pagine del Gazzettino -. Onestamente c’è anche da riconoscere che il viavai di stranieri che chiedono con insistenza aiuti m’impediscono serenità e pace nei momenti di una possibile quiete. Non tutti sono educati e sanno accontentarsi di quanto si può dare loro».

Da qui la decisione dell’anziano parroco di spostarsi per i pasti, il riposo notturno e le pennichelle pomeridiane nella vicina canonica di San Pietro a Camposampiero. Nessun dubbio che la sua decisione possa suscitare delle perplessità: «Don Claudio - taglia corto - mi accoglie volentieri». Scattolon non è nuovo ad uscite estemporanee: due anni fa sempre a causa delle «troppe pretese» fece tornare in carcere un migrante nordafricano 33enne che stava scontando gli arresti domiciliari in canonica per spaccio di droga.