La Regione Veneto ha dato mandato all’Azienda Zero di anticipare 15 milioni di euro di indennizzi statali dovuti per il 2019 a cittadini che hanno contratto danni gravi e irreversibili a seguito di trasfusioni. Ad essere interessate sono 1.330 persone in Veneto, pazienti che hanno contratto infezioni da Hiv o epatiti a seguito di trasfusioni di sacche di sangue infetto o di emoderivati contaminati.

In base alla legge 260 del 1992 e a specifiche sentenze della magistratura, tali persone hanno diritto a ricevere un assegno permanente dallo Stato. «E’ una storia datata e dolorosissima che risale ancora agli ultimi decenni del secolo scorso – precisa il presidente della regione Veneto, Luca Zaia – Ma in questa vicenda la Regione Veneto ha voluto essere sempre dalla parte dei cittadini».

Lo scorso anno la Regione Veneto ha anticipato, sempre con i fondi della gestione accentrata del fondo sanitario regionale, 13.573.017 euro, per il pagamento di vitalizi ed arretrati a 1.340 emotrasfusi; nel 2017 la Regione ha anticipato 13.414.540 euro a 1.363 emotrasfusi, mentre a giugno 2016 furono pagati altri 14 milioni di euro a titolo di anticipo.