Per la donazione e il trapianto di organi e tessuti, il 2017 è stato un anno record, con indicatori in aumento in tutta Italia rispetto al 2016. Il record dei record è del Veneto, le cui percentuali di crescita sono ben superiori a quelle nazionali. Sono i dati resi noti da Regione e Aido.

il Veneto ha tre record nazionali. Il primo è stato quello delle donazioni passate, dal 2016 al 2017, da 146 a 196, con un aumento del 34,2% a fronte di una crescita nazionale del 15,8%; il secondo riguarda i trapianti effettuati, passati da 590 nel 2016 a 646 nel 2017 (più 9,5% rispetto al più 6,8% nazionale); terzo record veneto, è quello dei dinieghi alla donazione, che in Italia sono calati dal 32,8% del 2016 al 28,5% del 2017, ma in Veneto hanno fatto registrare la percentuale di «no» più bassa in assoluto: il 15,6% nel 2017, contro il 27,3% dell’anno precedente.

Con l’aumento delle donazioni e dei trapianti e la diminuzione dei dinieghi, il Veneto è riuscito anche nell’impresa di abbassare le liste d’attesa, -4,3%.

Verona è al secondo posto tra le province dopo Padova e ha effettuato 206 trapianti, di cui 114 di rene, 14 di rene da vivente, 61 di fegato e 17 di cuore.