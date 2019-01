The New Pope, si gira in Canal Grande

BUO

(ANSA) - VENEZIA, 11 GEN - È il giorno della "scena madre" in Canal Grande per The New Pope, la serie targata Sky firmata da Paolo Sorrentino, che in questi giorni ha il set a Venezia. Dopo aver lavorato nei giorni scorsi sulle Fondamenta Nuove e in campo San Giovanni e Paolo, l'11 gennaio la troupe è stata impegnata in una serie di riprese lungo la principale arteria acquea lagunare. Assente il registra premio Oscar, John Malkovich - che nella segreta trama di Sorrentino sarebbe il pontefice sostituto di Jude Law, ricoverato in coma dopo un malore - è "apparso" a bordo di un motoscafo mentre saluta un gruppo di paparazzi che lo segue, nei pressi del Ponte dell'Accademia. Dal quartier generale all'hotel Bauer, un motoscafo con le insegne vaticane ha prima girato alcune scene a Rialto, quindi nella zona dell'Accademia con Malkovich filmato a salutare i paparazzi. La città ha vissuto questo come qualsiasi altro giorno, con vaporetti e imbarcazioni libere di transitare, turisti e residenti a camminare lungo le rive. (ANSA).