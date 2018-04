Terrorismo: Questore,importanti indagini

BCN

(ANSA) - VENEZIA, 10 APR - L'operazione della Polizia e dei Carabinieri di Venezia che ha permesso un anno fa di sgominare una cellula jihadista che voleva organizzare un attentato a Rialto "ha fatto capire l'importanza delle investigazioni striscianti e nascoste, che si concludono in maniera indolore, portando davanti ai magistrati personaggi pericolosissimi". Lo ha ricordato il questore del capoluogo lagunare, Danilo Gagliardi, a margine della Festa della Polizia che si è svolta a Mestre. Le indagini portarono in carcere tre cittadini kosovari, con regolare permesso di soggiorno, che vivevano a Venezia e a fermare un loro connazionale 17enne. In una delle intercettazioni raccolte dagli investigatori, uno dei tre aveva detto: "con Venezia guadagni subito il paradiso per quanti miscredenti ci sono qui, mettere una bomba a Rialto".