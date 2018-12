Terrorismo: morto Carlo Maria Maggi

GM

(ANSA) - VENEZIA, 26 DIC - E' morto a Venezia, all'età di 83 anni, Carlo Maria Maggi, noto per fatti di terrorismo legati all'estrema destra. Maggi, condannato all'ergastolo come mandante della strage di Piazza della Loggia - sentenza della Cassazione nel 2017 -, scontava la pena ai domiciliari, perché gravemente malato. Responsabile della cellula veneta di Ordine Nuovo, era membro dell'Msi da cui fu espulso a fine anni '60 proprio per i suoi presunti legami con il cosiddetto terrorismo 'nero'. Più volte colpito da ordine d'arresto, era stato condannato a 12 anni di carcere per reato associativo nel processo per la strage di Peteano (31 maggio 1972) mentre nel 1988 aveva subito una condanna a nove anni per ricostituzione del partito fascista. Era stato invece assolto con sentenza definitiva, dopo la condanna in primo grado, per la strage di piazza Fontana a Milano, nel 1969.