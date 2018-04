Ben cento accordi di programma, relativi ad altrettanti interventi comunali, finalizzati alla realizzazione di progetti di miglioramento della mobilità, con particolare riferimento alla sicurezza stradale: sono quelli che l’assessore regionale ai lavori pubblici, infrastrutture e trasporti Elisa De Berti ha sottoscritto oggi per dare avvio ad altrettante progettualità per un importo complessivo pari a circa 25,5 milioni di euro.

Venti di questi progetti riguardano comuni della provincia scaligera: da Oppeano - con la costruzione di una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione tra le vie Bassa (SP n. 44/a), Salieri e Carducci - a Brentino Bellluno - con la creazione di percorsi pedonali protetti a servizio delle scuole primarie e materna, degli impianti sportivi, del teatro e del cimitero - passando per Mezzane di Sotto dove sono previsti i lavori di ampliamento e sistemazione di via Roma finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale.

«La Regione – spiega l’assessore De Berti - sta intervenendo infatti con contributi finanziari, erogati a seguito dello scorrimento di graduatorie derivanti da bando pubblico, per la copertura della spesa ammessa a finanziamento”. Nel 2017 erano già stati finanziati 35 interventi per un investimento complessivo pari a circa 15,5 milioni di euro, di cui 6,5 di contributo regionale. Si trattava di 13 percorsi pedonali e piste ciclabili; 11 rotatorie; 10 interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di strutture viarie; 1 di nuova viabilità. A questi si aggiungono ora gli interventi oggetto degli accordi di programma tra Regione e ciascun Comune beneficiario. Dei 25,5 milioni di investimento complessivo 11,5 milioni sono di contributo regionale ed un milione di euro da parte dello Stato.

Le opere finanziate sono: 33 percorsi pedonali e piste ciclabili; 18 rotatorie; 46 interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di strutture viarie; 3 nuova viabilità. “Nonostante le limitate risorse nel bilancio regionale – fa rilevare l’assessore - siamo riusciti non senza difficoltà a destinare le risorse disponibili in materia di sicurezza stradale, che rimane una delle priorità dell’amministrazione regionale".