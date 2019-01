Stefanel: azienda vuole 244 esuberi

GM

(ANSA) - TREVISO, 16 GEN - I sindacati che assistono i lavoratori di Stefanel hanno ricevuto oggi una comunicazione formale con cui l'azienda informa della volontà di dichiarare 244 esuberi su una base occupazionale di 253 addetti. Il provvedimento - riferiscono fonti sindacali - riguarda oltre ai circa 60 dipendenti della sede centrale, anche il personale dei negozi della rete italiana del gruppo. Nei prossimi giorni i sindacati dovranno incontrare i vertici dell'azienda per la formalizzazione dello stato di crisi, condizione necessaria per accedere alla Cassa integrazione straordinaria. Pochi giorni fa Stefanel era stata ammessa dal Tribunale di Treviso ad un concordato in bianco per la durata di 120 giorni.