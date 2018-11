Spray urticante in pista, locale chiuso

CS

(ANSA)- VENEZIA, 1 NOV - Per coprirsi la fuga dopo aver rubato a due giovani la collanina d'oro che avevano al collo,3 malviventi non hanno esitato a spruzzare in una discoteca dello spray urticante, costringendo tutti gli avventori ad abbandonare la pista da ballo. E' accaduto questa notte alla discoteca 'Night & Day' di Noale dove i carabinieri sono intervenuti dopo che due giovani avevano denunciato di aver subito un furto da 3 coetanei stranieri. Che, per facilitarsi la fuga, hanno spruzzavano nell'aria una sostanza irritante, presumibilmente uno spray al peperoncino, provocando alle due vittime un lieve bruciore agli occhi e inibendo per qualche secondo un'eventuale loro reazione. I militari hanno fatto uscire gli avventori all'esterno del locale che poco dopo è stato chiuso. Nessuno è rimasto ferito.E' arrivato il 118 per tre giovani rimasti intossicati dall'abuso di alcol.Le risultanze emerse saranno raccolte in un'informativa che verrà inviata alla Questura di Venezia, per valutare la sospensione dell'attività del locale.