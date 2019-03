Special Olympics:oro Italia in parallele

GM

(ANSA) - VENEZIA, 16 MAR - Prime medaglie di peso per l'Italia nel concorso di ginnastica artistica ai Word Game Special Olympics in corso ad Abu Dabi. Il 18enne Giacomo Bacelle, della società Blukippe di Padova, ha conquistato la medaglia d'oro alle parallele pari, vincendo anche un argento nel cavallo con maniglie. Il medagliere per Bacelle si è arricchito anche con una due bronzi, nell'all-around maschile, e nella specialità degli anelli. (ANSA).