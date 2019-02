«Sparate alla cronista». Così la Camorra in Veneto voleva silenziare la stampa

«Sparate contro quella giornalista per spaventarla». Uno dei fatti più inquietanti emersi dall'inchiesta sulla camorra in Veneto (e che ha portato a diversi arresti fra quello clamoroso del sindaco di Ereclea Mirco Mestre) sono le intenzioni violente nei confronti di Monica Andolfatto, cronista del Gazzettino e segretaria del Sindacato dei Giornalisti del Veneto».

A lei è arrivata in una nota la solidarietà della Federazione Nazionale della Stampa, vicinanza alla quale si uniscono anche i colleghi de L'Arena e di Assostampa Verona.

Nel 2008, dopo che la Andolfatto aveva scritto di episodi malavitosi avvenuti nella zona di San Donà di Piave, l'ordine del boss fu di sparare dei colpi di pistola contro la cronista per spaventarla. Piano che saltò soltanto per l'arresto di chi doveva eseguirlo.

E ci furono reazioni dei clan anche quando anni dopo scrisse nuovamente dei «casalesi di Eraclea».

«Ringraziamo le forze dell'ordine», è il commento dell'Fnsi con il segretario generale Raffaele Lorusso e il presidente Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente, «e la magistratura per il grande lavoro svolto sul territorio che ha consentito di assicurare alla giustizia chi voleva mettere a tacere la collega. E chiediamo alle autorità di garantire a lei e a tutti i cronisti della regione di poter svolgere in sicurezza il loro lavoro. A Monica Andolfatto diciamo che non abbiamo alcun dubbio che continuerà a onorare con la solita determinazione e passione il suo dovere di informare i cittadini».