Si perdono con due bambini sul sentiero, salvati di notte dal Soccorso Alpino

ASIAGO. Ieri sera attorno alle 23 il Soccorso alpino di Asiago è stato allertato dal 118 per quattro persone in difficoltà. I quattro, un nonno, il figlio e i due nipoti di 8 e 14 anni, erano partiti nel primo pomeriggio per una camminata da Forte Interrotto verso i cimiteri di guerra. Ingannati dalla segnaletica cancellata, gli escursionisti avevano smarrito il sentiero, fino a ritrovarsi lungo una strada militare senza più orientamento.

Verso le 21.30 nonno e figlio, originari dell'Altopiano e residenti all'estero, avevano chiamato un amico per farsi aiutare telefonicamente con alcune indicazioni. Successivamente, però, si è reso necessario l'intervento del Soccorso alpino. Due squadre si sono subito mosse. Grazie alle coordinate Gps, i soccorritori sono risaliti al luogo dove la famiglia si trovava, sulla strada che scende verso Contrada Bosco. Una jeep è partita dall'alto, un'altra è risalita dalla contrada. Verso mezzanotte, i quattro sono stati incrociati a circa tre chilometri di distanza dall'abitato. Stavano bene e sono stati riaccompagnati alla loro macchina.