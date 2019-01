Sequestrato laboratorio clandestino

BCN

(ANSA) - VICENZA, 4 GEN - La Guardia di finanza di Vicenza, nell'ambito dell'operazione denominata "Citrus reticulata", ha eseguito il sequestro preventivo d'urgenza di un laboratorio tessile ubicato in un appartamento a Malo (Vicenza) e gestito da cittadini cinesi. In particolare i militari della Tenenza di Schio, nel corso di un accesso eseguito congiuntamente a funzionari dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Vicenza, hanno rilevato come gran parte dell'abitazione della titolare dell'impresa fosse adibita a laboratorio tessile, con circa 20 postazioni di lavoro e tre dormitori annessi, evidentemente privi dei canoni di salubrità, igiene e sicurezza previsti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.