CHIAMPO (VICENZA). Oltre 900 monete dell’Ottocento contenute in un vecchio sacchetto nascosto sotto un masso, in un bosco della Valchiampo. È quanto rinvenuto da Giacomo Gugole, 16 anni, di Chiampo, assieme al padre Sergio. Quanto ritrovato potrebbe essere parte della refurtiva di una delle scorribande del brigante Marina, che in quel periodo imperversava in zona. Una piccola fortuna, per quell’epoca; oggi, un mucchio di monete per le quali è ancora difficile dare una valutazione considerato lo stato di conservazione non certo dei migliori. Risalirebbero ai primi anni del Regno d’Italia: impresse ci sono le immagini di Vittorio Emanuele II e di Umberto I.