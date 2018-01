Scontro treni: 13 anni dopo a Crevalcore

SE

(ANSA) - BOLOGNA, 5 GEN - Saranno commemorate il 6 e 7 gennaio le 17 vittime dello scontro fra due treni che 13 anni fa causò 17 morti all'altezza della Bolognina di Crevalcore (Bologna), sulla ferrovia Bologna-Verona che il 7 gennaio del 2005 era ancora a binario unico. Da allora molti interventi sono stati compiuti sulla linea, che è stata interamente raddoppiata. Sabato 6 partirà dallo stadio comunale alle 9 del mattino la settima edizione della "Maratona di Crevalcore" e domenica 7 gennaio una messa in suffragio delle vittime sarà celebrata alle 9.30 dall'arcivescovo di Bologna, mons.Matteo Maria Zuppi, nella Chiesa della Beata Vergine dei Poveri in viale Italia a Crevalcore. In seguito, alle 11, è in programma al Parco 7 gennaio 2005, alla Bolognina di Crevalcore, una deposizione di fiori al Cippo dedicato alle vittime. Le iniziative hanno il patrocinio anche del Comune di Bologna, della Regione Emilia-Romagna e della Città metropolitana, che parteciperà con il Gonfalone. (ANSA).