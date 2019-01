Sci: discesa Cortina, bis Siebenhofer

MS-BUO

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 19 GEN - Dopo il successo di ieri, l'austriaca Ramona Siebenhofer ha vinto anche la seconda discesa di Cortina d'Ampezzo lasciandosi alle spalle la connazionale Nicole Schmidhofer e la slovena Ilka Stuhec. Fuori dal podio - 9/a in 1.37.78 - e' rimasta invece la campionessa Usa Lindsey Vonn. In ritardo le azzurre: la migliore e' stata l'attesa Nicol Delago ma solo 10/a seguita in un pugno di centesimi da Federica Brignone, che e' gigantista, 11/a e Nadia Fanchini 12/a. Decisamente piu' indietro Francesca Marsaglia ed Elena Curtoni. Domani la tappa di Cortina si chiude con il superG. Per l'Italia esordirà in coppa del mondo Nadia Delago, 19 anni e sorella minore di Nicol, reduce da una serie di vittorie in coppa Europa. (ANSA).