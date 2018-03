Scalo Trieste, a Came gestione parcheggi

MST-BUO

(ANSA) - TRIESTE, 13 MAR - L'Aeroporto di Trieste ha affidato al gruppo trevigiano Came Spa, leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche integrate per l'automazione, il controllo e la sicurezza di ambienti, la gestione delle proprie aree di parcheggio. La soluzione sviluppata da Came, che già opera negli aeroporti di Gatwick a Londra e di El Prat a Barcellona, consentirà a Trieste Airport di gestire l'accesso alle sette aree che dispongono di 2.500 posti auto - quattro parcheggi per circa 1.000 posti nel sedime aeroportuale e tre nuovi parcheggi per circa 1.500 posti nel polo intermodale - con tariffe diversificate a seconda del tipo di utenza, della distanza dal terminal e del tempo di permanenza. Came utilizza un sistema di parcheggi off-street, con tecnologia cloud-based, che consente di gestire da remoto parcheggi e aree di sosta riservate, effettuando monitoraggi o interventi di assistenza. Ha inoltre sviluppato una piattaforma di vendita che si integra con quelle della biglietteria aerea e ferroviaria. (ANSA).