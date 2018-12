«L’autonomia del Veneto si deve dare il prima possibile, perché i veneti hanno votato un referendum che non deve essere disatteso». Così il vicepremier Luigi Di Maio, a margine di una visita a Spresiano. «Non ci sono dubbi da nessuna delle due forze politiche che sostengono questo governo, stiamo lavorando con i ministri competenti per dare l’autonomia sulle materie richieste prima possibile». «Nei vari consigli dei ministri di dicembre occorre affrontare questo tema», assicura Di Maio e aggiunge: «Non perderemo o prenderemo tempo: i veneti avranno l’autonomia in tempi certi».

«Luigi Di Maio ha confermato l’impegno di tutti a proposito dell’Autonomia delle Regioni, come previsto nel Contratto di Governo. Noi non abbiamo mai avuto dubbi: a differenza di altri che non hanno combinato niente, noi oggi passiamo dalle parole ai fatti. Nelle prossime settimane il provvedimento inizierà il percorso, in accordo per ora con i governatori di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, ma presto con tante altre Regioni che vorranno gestire meglio soldi e competenze», spiega Salvini.

«Oggi è una bella giornata vedere i due vicepresidenti del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio parlare della nostra autonomia, che è sempre stata a pieno titolo nell’agenda del governo», ha subito commentato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. «Un’autonomia su cui i Veneti si sono espressi con quasi due milioni e mezzo di voti; un’autonomia che è un motivo di vita per il popolo veneto e che dà anche un nuovo profilo e un nuovo senso alla forma istituzionale di questo Paese: si abbandona il centralismo e si va verso il federalismo».