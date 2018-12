Gli annunci di Salvini non si fermano neanche a Natale. Il leader leghista, in visita all'Opera Cardinal Ferrari, torna spinosa questione della autonomia rivendicata da Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. «Ci siamo dati dei tempi, entro metà gennaio la decisione finale dei ministri, entro metà febbraio la proposta finale del governo alle regioni che hanno chiesto l’autonomia», promette il ministro e segretario della Lega, smentendo il collega pentastellato Luigi Di Maio che invece parla di «contrattazione lunga con le regioni». Non sarà così. Anzi Salvini fa notare che «altre regioni si stanno aggiungendo, sia a Sud, sia a Nord», nella richiesta di autonomia. «È un passaggio storico, perché i soldi più vicini sono spesi dagli stessi cittadini: meno si ruba, meno si spreca e meno si spende - ricorda - Credo quindi sia una delle altre promesse che manterremo entro la primavera anche in questo caso».

Il vicepremier afferma anche che, insieme a quota 100, il reddito di cittadinanza arriverà all’inizio dell’anno. Sono entrambi provvedimenti «che riguardano milioni di italiani che avranno di più rispetto a quello che hanno avuto negli anni passati: diritto alla pensione, diritto a un lavoro e a ritrovarlo se l’hanno perso, conto che entro la primavera si parta con tutti». Il ministro dell’Interno ammette laconico che se in manovra «c’è qualcosa da migliorare lo faremo»: ad esempio sul fatto che l’innalzamento dell’Ires per l’Opera comporterebbe un aggravio di 15 mila euro Salvini non si sbilancia ma ribadisce «rimedieremo».