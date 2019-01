Il figlio di una famiglia di titolari d’impresa del Bassanese ha denunciato di essere stato vittima di un raggiro da 130mila euro. A metterlo in atto una giovane e bellissima moldava, ballerina di lap dance. Lui l’avrebbe conosciuta in un night e se ne sarebbe innamorato al punto da programmare una vita insieme. Per questo, nell’ambito di un progetto anche di lavoro, avrebbe comprato una villa in Moldavia, ma si era fatto convincere ad intestarla a lei. La quale poco dopo l’ha lasciato, ha venduto la villa ed è sparita.