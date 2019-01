Rugby:razzismo,Marcato,storia vergognosa

YRY-CO

(ANSA) - PADOVA, 14 GEN - "È stato un episodio vergognoso, una cosa che non doveva succedere"; Andrea Marcato, allenatore del Petrarca Rugby, commenta così quanto accaduto sabato nel derby col Femi CZ Rovigo, il cui allenatore Umberto Casellato è stato espulso per aver rivolto un insulto razzista al giocatore avversario samoano Jeremy Su'A. "Conosco Casellato e sa di aver sbagliato - prosegue Marcato - È stato bravo e coraggioso a scusarsi, non è da tutti. Ha usato parole sbagliate, ma non bisogna estremizzare. Per me la questione è chiusa".