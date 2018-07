Rogo in azienda verniciatura mobili

BUO-BUO

(ANSA) - VENEZIA, 27 LUG - I vigili del fuoco stanno operando dalle ore 6.50 a Motta di Livenza (Treviso) per l'incendio divampato all'interno di un'azienda di verniciatura industriale di mobili. Nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre arrivate dal locale distaccamento, da Treviso, Conegliano e San Donà (Venezia) con otto automezzi e 20 operatori, sono riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme, evitando l'estensione del rogo all'intero stabilimento. Il rogo ha interessato anche parte della copertura. Sono ora in corso le operazioni di messa in sicurezza del capannone. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. (ANSA).