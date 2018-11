Rocca Pietore, danni per centinaia mln

CO

(ANSA) - VENEZIA, 5 NOV - "Solo nel comune di Rocca Pietore abbiamo danni per il maltempo che arriveranno a centinaia di milioni, non decine, centinaia. Secondo una mia stima ci si potrebbe avvicinare al mezzo miliardo". Lo dice all'ANSA Andrea De Bernardin, sindaco di Rocca Pietore, uno dei comuni bellunesi piu' colpiti dal maltempo. Nel territorio del comune ai piedi della Marmolada manca ancora l'acqua a circa 700 utenze, spiega De Bernardin, aggiungendo che si sta cercando in queste ore di completare un collegamento temporaneo che consenta di raggiungere, seppur con bassa pressione, tutte le case.