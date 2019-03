Un vicentino di 47 anni andrà a processo per rispondere di lesioni e di minacce. Avrebbe infatti aggredito e ferito il figlio di una sua vicina di casa, una pensionata un po’ sorda che ascolta la televisione e la radio ad altissimo volume. In particolare, l’imputato era inviperito perché l’anziana ascolta Radio Maria all’alba ad un volume tale da svegliarlo. Il figlio aveva cercato di calmarlo e sarebbe stato picchiato; l’imputato avrebbe poi minacciato anche l’anziana: «Ti do fuoco alla casa».

Diego Neri