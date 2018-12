Il radar di terra dell’aeroporto di Venezia-Tessera è tornato dalle 17 di stasera pienamente operativo, dopo i problemi di malfunzionamento di ieri. Lo comunica l’Enav, sottolineando che persistono tuttavia i limiti all’attività per l’intensa nebbia che grava sullo scalo. Attualmente - spiega Enav - anche con il radar funzionante, le condizioni imposte dagli standard prevedono un’operatività massima di 12 movimenti l’ora contro i 6-7 movimenti possibili in assenza del radar di terra.

E' stata una giornata convulsa all’aeroporto. Molti i passeggeri rimasti così a terra, per cancellazioni di partenze, e altrettanti i voli dirottati su altri scali, soprattutto Ronchi dei Legionari, Treviso e Bologna. Nell’aerostazione restano comunque diverse centinaia di passeggeri ancora in attesa di raggiungere le destinazioni previste. Il personale di Save, la società di gestione del Marco Polo, così come quello delle compagnie aeree, si è prodigato al massimo per ridurre i disagi e i disservizi, che però non sono mancati per i passeggeri. Per alcuni l’attesa del volo previsto è stata anche superiore alle 24 ore. Complessivamente sono stati cancellati 26 voli tra partenze e arrivi, mentre sono stati 9 quelli dirottati su altri aeroporti.

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) ha annunciato che nei prossimi giorni convocherà l’Enav, gestore della navigazione aerea nazionale, per analizzare le cause che hanno provocato il guasto, nonché per una valutazione dei tempi di ripristino della funzionalità tecnica dei sistemi. L’incontro sarà programmato per i primi giorni di gennaio. L’Enac - prosegue la nota - ha continuato a monitorare la situazione sia per gli aspetti tecnici del malfunzionamento del radar, sia per gli aspetti di assistenza, informazione e riprotezione dei passeggeri coinvolti nei disservizi, proprio in un periodo di grande traffico legato alle festività di fine e inizio anno.