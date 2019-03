Prosecco,Centinaio al Prowein Dusseldorf

GM

(ANSA) - TREVISO, 18 MAR - Visita del ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del Turismo Gian Marco Centinaio oggi nello stand del Consorzio Prosecco Conegliano Valdobbiadene Docg, al 'ProWein' di Dusseldorf. Un omaggio ad uno dei simboli del Made in Italy, un vino esportato in 140 Paesi nel mondo. "Ringrazio il Ministro Centinaio per la sua gradita visita - ha detto il presidente del Consorzio, Innocente Nardi - è stata una occasione di confronto anche con i produttori presenti, in cui si sono sottolineati i valori che contraddistinguono la zona storica di produzione del Conegliano Valdobbiadene Prosecco e i diversi riconoscimenti che ne attestano il valore, come l'inserimento nel Registro dei paesaggi rurali storici, dal Mipaaft, e la prestigiosa candidatura Unesco". Al ProWein il Consorzio promuove anche il territorio nell'anno che celebra il 50/mo della denominazione, dichiarata Doc nel 1969 e Docg nel 2009. (ANSA).