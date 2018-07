Prosecco bar' Bottega su nave scandinava

CS

(ANSA)- TREVISO, 22 LUG -Si allunga il numero dei 'Prosecco bar' dell'azienda Bottega che ha aperto un punto all'esterno sulla nave Cinderella del gruppo Viking.Il concept è stato lanciato nel 2014 all'interno di questa stessa nave che collega Stoccolma (Svezia) con Mariehamn (Finlandia). Il progetto Prosecco Bar è una realtà all'aeroporto di Birmingham,all'Hotel Intercontinental ad Abu Dhabi, in Oman al Grand Hyatt Hotel di Muscat,in Bulgaria nei duty free degli aeroporti di Burgas e Varna, a Guernsey (Channel Islands) sulla terrazza dello Slaughterhouse, alla isole Seychelles all'Hotel Hilton Labriz e con formula diversa in collaborazione con Chef Express all' aeroporto di Malpensa e presso la stazione di Belluno. "Prosecco Bar" è un concept che vuole esaltare le eccellenze dell' enogastronomia italiana nella filosofia del bacaro veneziano, ovvero di un'osteria informale con stuzzichini al bancone o piatti a tavola accompagnati non solo dal Prosecco ma anche da Amarone,Brunello di Montalcino, Ripasso, Bolgheri e grappe.