Proget Pop per visite Olimpico Vicenza

(ANSA) - VICENZA, 19 APR - Si chiama Pop, acronimo di Palladio Olimpico Project, il nuovo percorso di visita del Teatro Olimpico di Vicenza firmato da Alessandro Baricco. L'attore e regista è infatti la voce narrante dei video che accompagneranno i turisti nella visita dell'Olimpico, nell'ambito del progetto della Scuola Holden. Si tratta di un 'viaggio' della durata di 45 minuti, che permetterà al pubblico di avvicinarsi a un luogo vivendo l'esperienza della messa in scena non di un'opera, ma del luogo stesso. Saranno visitabili virtualmente anche le scene e il palcoscenico fino agli angoli più impensabili del teatro. All'ingresso ogni visitatore riceverà in mano un tablet che lo accompagnerà, nella lingua prescelta (ce ne sono sei a disposizione), in questa nuova particolarissima esperienza: dalla sala dell'Odeo attraverso un piccolo sipario teatrale si entrerà nella sala dell'Antiodeo che ospiterà l'incontro virtuale con Baricco, il quale racconterà, attraverso uno schermo, la storia e le meraviglie del teatro coperto.