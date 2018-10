Giornata importante nel maxiprocesso per il dissesto della BpVi. Il giudice Roberto Venditti, come sollecitato dai pubblici ministeri Gianni Pipeschi e Luigi Salvadori, ha deciso di rinviare a giudizio gli ex vertici della Banca Popolare di Vicenza. Si tratta dell'ex presidente Gianni Zonin; l'ex consigliere di amministrazione Giuseppe Zigliotto; gli ex vice direttori Emanuele Giustini, Andrea Piazzetta e Paolo Marin; il dipendente Massimiliano Pellegrini.

Rinviata a giudizio anche la stessa banca, accusata di responsabilità amministrativa. Tra i nomi non figura l'ex dg Samuele Sorato, la cui posizione processuale è stata attualmente stralciata sino a dicembre per motivi di salute. Si conclude così l'udienza preliminare, che ha visto la costituzione di 350 parti civili. Probabilmente saranno molte di più in occasione della prima udienza del processo, fissata per sabato 1 dicembre alle 10 a Vicenza.