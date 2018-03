Principio incendio su nave manutenzione

GM

(ANSA) - VENEZIA, 16 MAR - Un principio d'incendio si è sviluppato stamane all'interno della stiva di una nave che si trova ferma in bacino per la manutenzione, in località Val di Rio, a Chioggia (Venezia). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco; i pompieri del locale distaccamento hanno completato le operazioni di spegnimento iniziate dal personale del cantiere, che avevano intaccato uno scaffale con materiale spugnoso e cartaceo, danneggiando anche parte dell'impianto elettrico. Le cause del principio d'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. (ANSA).