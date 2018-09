Preziosi "Genoa dimostrato essere forte"

GER

(ANSA) - GENOVA, 27 SET - Una vittoria che rilancia il Genoa quella con il Chievo, dopo la pesante sconfitta con la Lazio, e soddisfa Enrico Preziosi. "Abbiamo dimostrato di essere una squadra abbastanza forte- ha dichiarato- mentre fuori casa mi sembra che abbiamo bisogno della mamma ogni volta. Volevamo questa vittoria e l'abbiamo ottenuta. Ho visto sacrificarsi anche le punte per una coralità che vorrei vedere però anche lontano dal Ferraris". Ancora a segno Piatek: "E' un giocatore straordinario ma non togliamo meriti anche a Pandev, Kouamé o Pereira, tutti hanno dimostrato di essere giocatori importanti. L'esordio di Radu? Ha fatto una parata importante e sono contento perché è un portiere sul quale abbiamo fatto un investimento da nove milioni e ci crediamo moltissimo". L'ultimo pensiero Preziosi lo rivolge a "Pepito" Rossi positivo all'antidoping. "Rossi è un ragazzo straordinario che non credo nemmeno lontanamente abbia pensato una cosa del genere. Alla fine verrà fuori pulito come sempre".