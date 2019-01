La polizia aveva multato, con l’autovelox, un pensionato veneziano che risultava proprietario di un’auto che sfrecciava a velocità eccessiva a Vicenza. Qualche settimana dopo, qualcuno aveva sottoscritto a nome suo che era lui al volante, e quindi che gli fossero tolti i punti dalla patente. Ma non era possibile, perché al momento dell’infrazione lui era già morto da qualche ora.

Per questo la procura ha avviato un’inchiesta per falso, al momento a carico di ignoti: il pensionato, negli ultimi anni, avrebbe ricevuto diverse multe e si sarebbe assunto sempre la responsabilità, anche se era in casa di riposo o ricoverato in ospedale. Chi guidava in realtà quei veicoli?