Porto Venezia,seminario su cybersecurity

(ANSA) - VENEZIA, 27 FEB - Si è svolto oggi al Porto di Venezia il seminario transfrontaliero relativo alla security e cyber security parte del progetto europeo "Secnet", avviato a Trieste lo scorso ottobre e che ha ricevuto un co-finanziamento pari a 1,3 milioni di euro - di cui 250 mila per il solo Porto di Venezia - nell'ambito del Programma Interreg Italia-Slovenia, con l'obiettivo di rafforzare la capacità istituzionale e la governance transfrontaliera nella security portuale puntando ad accrescere la competenza dei porti con l'ausilio di sistemi informatici e fornendo competenze tecniche e specialistiche comuni a livello transfrontaliero. Ai tre porti partner del progetto (Venezia, Trieste - capofila - e Capodistria) spetta il compito di avviare un piano d'azione congiunto per potenziare la difesa delle reti informatiche (cybersecurity) e la difesa delle aree portuali dall'accesso di soggetti non autorizzati tramite l'implementazione di concrete azioni pilota. (ANSA).