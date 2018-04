Porto Venezia: movimentati 25 mln tonn.

BUO-BUO

(ANSA) - VENEZIA, 24 APR - Il Porto di Venezia ha movimentato nel 2017 oltre 25 milioni di tonnellate di merci, un dato stabile rispetto all'anno precedente. Lo rende noto oggi l'Autorità di sistema dell'Adriatico Settentrionale. Il dato sintetizza la crescita del settore commerciale (+4,4%) e il calo dei settori petrolifero (-13,2%), conseguente alla riconversione della raffineria Eni in bio-raffineria, e industriale (-2,1%). La composizione dei traffici risulta per il 56,6% commerciale, per il 13,7% industriale e per il 30% petrolifero. Tra gli elementi di maggiore positività figura una crescita del settore delle merci in colli, che ha visto 410.000 tonnellate movimentate in più rispetto al 2016. Il risultato riflette gli incrementi dei traffici dei Ro-Ro (+44,8%) e dei traffici di contenitori (+1%). I traffici registrano un valore di 611.383 TEU, +0,9% rispetto all'anno precedente, il valore più alto mai registrato nel Porto di Venezia. Crescono anche i traffici ferroviari, +2,3% di carri rispetto al 2016 e +4,3% in termini di tonnellaggio, attestandosi a 91.000 carri movimentati per un totale di 2,33 milioni di tonnellate trasportate. Anche in questo caso si tratta del massimo storico nello scalo portuale veneziano. (ANSA).