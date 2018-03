Un grande pioppo è caduto, stamattina, nel cortile di un asilo nido in via Jacopo da Montagnana all'Arcella, a Padova. La caduta si è verificata poco dopo le 8, proprio mentre i bambini stavano arrivando a scuola accompagnati dai genitori. Nessuno di loro, comunque, si è ferito. L'ingresso all'asilo, infatti, è da un altro lato dell'edificio. Sul posto sono arrivati anche il sindaco di Padova, Sergio Giordani, e l'assessore Chiara Gallani per un sopralluogo. L'albero, che era stato controllato lo scorso dicembre dai tecnici del verde pubblico, non presentava particolari problematiche. Per sicurezza, si è comunque deciso di abbattere anche un altro pioppo vicino.

BCN