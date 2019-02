Una vicentina di 41 anni dovrà presentarsi in tribunale per difendersi dall’accusa di abuso di mezzi di correzione. L’imputata è accusata di aver ferito il figlio, di nemmeno di 4 anni, colpendolo con violenza con uno straccio bagnato, tanto da lasciargli un «vistoso ematoma» sul viso. Era accaduto, secondo l’accusa, che il bimbo combinasse una marachella e la mamma, esasperata, lo colpisse. Il padre, separato, quando aveva visto i lividi e scoperto l’accaduto, aveva sporto denuncia. Per la procura quel comportamento è da processo: la mamma si difende.

Diego Neri