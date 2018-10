Pfas: Greenpeace davanti Miteni

CO

(ANSA) - VENEZIA, 14 OTT - Attivisti di Greenpeace hanno aperto uno striscione a forma di freccia, indirizzato verso l'ingresso della Miteni, a Trissino, con il messaggio "Crimini ambientali in corso". In contemporanea altri attivisti hanno srotolato uno striscione con la scritta "Bonifica subito". "Come dimostrano dati recenti di Arpav, l'inquinamento da Pfas, e il crimine ambientale che ne deriva, è tuttora in corso" dichiara Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna Inquinamento di Greenpeace Italia.