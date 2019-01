Avrebbe massacrato di botte il padre, al culmine di una lite familiare, per poi darsi alla fuga. È questa l'ipotesi dei carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza in merito alla drammatica vicenda che ha visto come teatro un appartamento in una palazzina a Montecchio Maggiore in via Beschin 33/A. Francesco Pangallo, 89 anni, si trova ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo. Il figlio Salvatore, 49 anni, che viveva con i genitori, si era invece allontanato da casa, facendo perdere le proprie tracce fino a questa sera, quando è stato trovato dai militari in provincia, fermato e portato in carcere.