Pellegrini "Non so se farò 200 in Corea"

VG

(ANSA) - ROMA, 6 APR - "Quella di Tokyo del prossimo anno sarà la mia ultima Olimpiade. Anzi, a 32 anni finirà il mio ciclo nel nuoto. Chiuderò ai Giochi la mia carriera agonistica". Così Federica Pellegrini, intervenuta a 'Sabato sport', in onda su Radio1 Rai. La regina dello sport italiano ha parlato dei prossimi Mondiali in Corea del Sud a luglio, l'edizione numero 9 per lei. Il pass per la rassegna iridata l'ha staccato anche nei 200 stile, la gara da lei preferita che però aveva detto di voler abbandonare dopo l'oro conquistato ai Mondiali di Budapest di due anni fa: "Mi piaceva l'idea di qualificarmi anche su quella distanza, ma se nuotarli lo deciderò solo in Corea", fa sapere.